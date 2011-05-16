Як виграти квиток на виставу за Жаданом - «Червоний Елвіс»
14:55, 16 травня 2011Культура
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Знає лідер гурту "Мертвий Півень"
У понеділок, 23 травня, о 13:00 на сайтіafisha.tochka.net відбудеться чат із фронтменом української рок-групи «Мертвий Півень» Міськом Барбарою. В рамках веб-конференції автор розповість про останню платівку гурту «Радіо Афродіта» та відповість на ваші запитання. Автору найкращого запитання Місько Барбара подарує безкоштовний квиток на виставу театру «Арабески» за п`єсою Сергія Жадана «Червоний Елвіс», де він грає головну роль, а також новий альбом «Мертвого Півня».
Прем`єрний же показ вистави «Червоний Елвіс» у Києві відбудеться цього ж дня в НЦТМ імені Леся Курбаса (вул. Володимирська, 23-В).
Початок вистави – 20.00.
Вхід – 100 гривень.
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