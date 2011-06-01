«Біґ Мак» Жадана видали чеською

У Празі відбулась презентація першої книжки оповідань Сергія Жадана «Біґ Мак» у перекладі чеською мовою. Презентація «Біґ Мак» відбулась у кав’ярні видавництва «Фра», яке видало збірник, повідомляє Радіо Свобода.

Переклали «Біґ Мак» Мірослав Томек і Алексей Севрук – випускники україністики Карлового університет в Празі. Праця над перекладом із урахуванням особливостей авторської мови не була простою, поділився з Радіо Свобода Алексей Севрук.



«Потрібно сказати, що пан Жадан володіє дуже гарною українською мовою. Та все ж, ми часто не могли знайти адекватний стилістичний пласт у чеській. Адже у творах живе поруч прекрасна літературна українська мова, до якої неприродно внесені соціальні діалекти чи вульгаризми. А це не можна цілком точно перекладати ні ненормативною чеською, ані літературною», – каже Севрук.



Автори перекладу вірять в успіх книжки в Чехії. «Біґ Мак» Сергія Жадана вийшла накладом одна тисяча примірників.