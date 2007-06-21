До реєстру ЮНЕСКО «Пам`ять світу» внесено 38 нових пам`ятників документальної спадщини людства.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, це рукописи й розписні мініатюри, архівні документи й перші кінофільми. Серед них - представлена Чехією збірка періодичних видань емігрантів з Росії, України та Білорусі періоду 1918-1945 роки, а також колективний пам`ятник Польщі, Росії і Словенії - Супрасльський кодекс.

Супрасльський кодекс відноситься до IX століття і представляє велику збірку рукописів на старослов’янській мові. Заява про включення Супрасльського кодексу до реєстру ЮНЕСКО була подана спільно Польщею, Росією і Словенією. У цих країнах зберігаються фрагменти манускрипту. До списку документальної спадщини включено також архів Комітету народної освіти Польщі 1773–1787 рр., де задокументовано першу в Європі велику реформу освіти.

Список з 38 нових пам`ятників було затверджено Генеральним директором ЮНЕСКО на основі пропозицій Міжнародного консультативного комітету програми «Пам`ять світу», засідання якого пройшли з 11 по 15 червня в столиці ПАР Преторії.

Реєстр «Пам`ять світу» створено в 1997 році, і сьогодні налічує 158 пам`ятників. Серед них - оригінальні грамофонні платівки із записом музики уругвайського композитора Карлоса Гарделя; золоті списки імператорських іспитів часів династії Цин і листи намібійського вождя Хендріка Вітбуя. У цьому списку є карти Російської імперії, Євангеліє Хитрово кінця XIV століття, а також рукописи і листування Ганса Хрістіана Андерсена, фільми братів Люм’єр, праця Миколи Коперника.

Програма ЮНЕСКО «Пам`ять світу» створена для збереження в різних країнах світу документальної спадщини і мемуарів, що відображають різноманітність мов, народів і культур, а також для того, щоб звернути увагу громадськості до їх важливості. Створення Програми є результатом усвідомлення громадськістю вразливості і крихкості важливих пам`ятників документальної спадщини.