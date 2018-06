Альбом Емі Вайнхаус повторив долю альбомів Ленона і Джексона

Другий альбом Емі Вайнхаус Back to Black вийшов у Британії на перше місце з продажу - через вісім днів після того, як співачку виявили мертвою у її будинку на півночі Лондона.

Її перший альбом під назвою Frank зайняв п`яте місце, а п`ять пісень Уайнхаус увійшли до списку 40 найбільш популярних синглів. Творчість Емі Вайнхаус повторює долю таких виконавців, як Джон Леннон і Майкл Джексон.

20 грудня 1980, через 12 днів після того, як Леннон був убитий в Нью-Йорку, його пісня (Just Like) Starting Over зайняла перше місце в списку найпопулярніших синглів у Великобританії.

28 червня 2009, через три дні після смерті Майкла Джексона, альбом його хітів у Британії перекочував з 121 місця на перше.

Як повідомлялося раніше, альбом Вайнхаус Back To Black був проданий у США за перші чотири дні після її смерті більшою кількістю копій, ніж за останні три роки.

Після смерті Емі Вайнхаус обсяги продажу альбомів співачки у Великій Британії виросли в 37 разів.

Сингли виконавиці також користувалися підвищеним попитом - їхні обсяги продажу зросли в 23 рази.

Нагадаємо, в суботу 23 червня Вайнхаус знайшли мертвою в своєму будинку в Кемдені, у північному Лондоні.

На даний момент передозування наркотиків слідство розглядає як одну з робочих версій смерті співачки. Остаточну причину можна буде назвати тільки після проведення розтину і токсикологічних тестів. Але вже зараз низка ЗМІ повідомляє, що за кілька годин до смерті вона зустрічалася з наркодилером.

Поряд з ім`ям Вайнхаус в десятку найбільш згадуваних увійшли й імена інших знаменитих музикантів, які теж померли у віці 27 років: Джима Моррісона, Джиммі Хендрікса, Дженіс Джоплін, Курта Кобейна.

ТСН