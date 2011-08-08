8 серпня в історії

У 1786 році Мішель Паккар першим підкорив найвищу вершину Європи — Монблан (4807 м). Його напарником по експедиції був Жак Бальма.

1815 року — Наполеон Бонапарт відбув у заслання на острів Святої Єлени, аби провести там решту свого життя.

1899 рік — у штаті Міннесота (США) А. Маршалл запатентував холодильник.

1900-й — у Брукліні (штат Массачусетс, США ) на майданчику Лонгвудського крикетного клубу почався перший матч за Кубок Міжнародної федерації лаун-тенісу.

Сам приз подарував американець Дуайт Девіс, член збірної США, яка й перемогла в першому матчі англійців з рахунком 3:0. Надалі змагання стали називатися Кубком Девіса — неофіційним чемпіонатом світу серед чоловічих команд.

8 серпня 1941 року частини 6-ї німецької армії захопили населені пункти Пирогове, Мишоловка, Китаєве під Києвом, увірвалися до Голосіївського лісу й увійшли в передмістя Києва - Деміївку.

Під натиском німців радянські війська залишили районні центри Долинське, Підвисоке Кіровоградської області; Єланець Миколаївської області; Троїцьке, Цебрикове, Чорна Одеської області; Куликівка Чернігівської області. Припинився зв’язок штабу радянського Південного фронту з військами 6-ї та 12-ї армій, які потрапили в оточення під Уманню. Загалом вирватися з оточення на цей час вдалося лише 11 тис. бійців. Натомість 103 тис. червоноармійців потрапило в полон, понад 200 тис. загинуло.

У 1969 році вперше (і востаннє) Кубок СРСР з футболу виграла команда не вищої ліги — львівські "Карпати" (перемога у фіналі над ростовським СКА — 2:1).

Успіх "Карпат" на трибунах "Лужників" вітали майже 30 тисяч галичан, які дісталися до Москви спеціальним потягом і автобусами. Після матчу вони пройшли по Червоній площі з українськими піснями. "Черемшина" лунала над стадіоном і під час самої гри.

У 2008 році голова держради КНР Ху Цзіньтао оголосив відкритими XXIX Олімпійські ігри в Пекіні.

У цій Олімпіаді взало участь найбільше країн - 204 (проти 201 а Афінах 2004 р.), було розіграно найбільше комплектів нагород - 302. Героєм Ігор став американський плавець Майкл Фелпс, який виграв 8 золотих медалей.

У загальному заліку перше місце посіла збірна Китаю - 100 медалей (51-21-28), друге - США - 110 (36-38-36), третє - Росія - 73 (23-21-29). Українська команда - на 11-му місці неофіційного заліку з 27 нагородами (7 золотих, 5 срібних, 15 бронзових).

Народилися:

У 1834 році — Осип Юрій Федькович, український письменник і поет, громадський діяч, перекладач.

Провісник українського національного відродження Буковини. Перший вірш українською мовою (перед тим писав по-німецьки) – "Нічліг" - написав у 1858 році як поручник під час походу до Італії.

У 1947 році — Кен Драйден, канадський хокеїст, воротар.

Шестиразовий володар Кубка Стенлі у складі "Монреаля" (1971—1979); п’ять разів визнавався кращим воротарем.

1948 році — Світлана Савицька, радянська й російська льотчиця-космонавт.

У 1984 році під час свого другого польоту на навколоземну орбіту Савицька стала першою жінкою, яка здійснила вихід у відкритий космос.

1951 року народилася Станіслав Садальський, російський і радянський актор театру й кіно ("Місце зустрічі змінити не можна", "Про бідного гусара замовте слово"), журналіст.

1981 рік — Роджер Федерер, швейцарський тенісист.

Перша ракетка світу у 2004-2008 та 2009-2010 роках. Здобув 16 перемог у турнірах "Великого шолома" в одиночному розряді, загалом - 67 одиночних титулів за кар`єру. Олімпійський чемпіон 2008 р. в парному розряді.

Син німця-швейцарця й африканерки, має подвійне громадянство Швейцарії й ПАР.

ТСН