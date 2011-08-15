У Луцьку триває 5-тий фестиваль українського духу «Бандерштат»

У Луцьку проходить п’ятий фестиваль українського духу “Бандерштат-2011″.

Як передає кореспондент УНІАН, у фестивалі беруть участь молоді, патріотично налаштовані люди з усієї України.

Виконавчий директор фестивалю Павло ДАНИЛЬЧУК відзначив, що у перший день фестивалю, 13 серпня, зібралося понад 2 тис. людей.

"Сьогодні другий день "Бандерштату", дуже насичена програма, а тому очікується до 3 тисяч учасників", - додав П.ДАНИЛЬЧУК.

Загалом у програмі свята – концерт за участю відомих українських гуртів, літературні гутірки. Традиційно широкою є патріотично-виховна складова фестивалю, в рамках якої заплановані зустрічі з ветеранами УПА, розгорнення різних тематичних виставок та експозицій, лекції на тематику історії УПА та національних героїв України тощо.

Також відбуваються традиційні для «Бандерштату» конкурс на кращого стрільця, майстер-класи з традиційних українських бойових мистецтв, патріотичні квести, татуювання і боді-арт патріотичного змісту та багато іншого. Літературна частина фестивалю представлена молодими поетами з різних куточків України.

Cьогодні ж Василь ШКЛЯР презентуватиме учасникам фестивалю свій роман “Залишенець. Чорний ворон”. Потім відбудуться зустрічі з відомими людьми, флешмоб «Бандера – Герой України!», концертна програма. Завершиться свято опівночі нічною ватрою.