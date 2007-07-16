Президент України привітав актрису Аду Роговцеву з ювілеєм

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав з ювілеєм народну артистку СРСР, актрису театру та кіно Аду РОГОВЦЕВУ.

Ада Роговцева сьогодні, 16 липня, відзначає 70-річчя.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

«Я належу до тих мільйонів українців, для яких Ви – велика актриса, взірець вітчизняної акторської школи, людина високих моральних якостей та ніжної привабливості», – йдеться у вітанні.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що незбагненне мистецтво Ади Михайлівни проникати у людські душі, вміння створювати емоційні, інтелігентні та щирі жіночі образи викликають захоплення і глибоку повагу. В привітанні глава держави акцентував, що талант А.РОГОВЦЕВОЇ руйнував ідеологічно нав`язані стереотипи, був противагою волюнтаризму влади, протестом проти сваволі бездарності й бездуховності. «Благородство, працьовитість, розум гідні щонайвищої шани і наслідування», – підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Президент України своїм указом присвоїв А.РОГОВЦЕВІЙ звання Героя України.

* * *А.РОГОВЦЕВА народилася 16 липня 1937 року в с. Глухове Сумської області. Працює в кінематографії з 1956 року. Стаж в театрі ім. Лесі Українки – 35 років. Творча біографія актриси налічує роботи на кіностудіях ім.Довженко, Одеській кіностудії, ім.Горького, «Мосфільмі», «Ленфільмі».