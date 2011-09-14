Помер художник, якого вважають батьком поп-арту

Британський художник Річард Гамільтон, який вважається батьком поп-арту, помер у віці 89 років.

Про це повідомили представники його художньої галереї. Причини смерті не розголошуються.

Найбільшу популярність Гамільтону принесли його колажі, зокрема - Що ж робить сучасні будинки настільки різними, наскільки і привабливими?, на якому присутній образ жінки-моделі, що викликає асоціацію з рекламним образом досконалої жінки.

Творчість художника часто мала політичний підтекст, наприклад, на деяких його картинах відображені події у Північній Ірландії, на інших - екс-прем’єр Тоні Блер представлений в образі ковбоя.

Свої перші роботи Гамільтон представив для широкого загалу на початку 50-х років, ставши одним з основоположників поп-арту. Відмінною рисою напрямку вважається використання образів масової культури, найбільш відомим представником - Енді Уорхолл.



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