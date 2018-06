Зірка Сутінків запише музичний альбом

Британський актор Роберт Паттінсон, відомий за роллю Едварда Каллена у вампірській сазі Сутінки, запише дебютний музичний альбом.

Як розповіли виданню Contactmusic друзі Паттінсона музика є його "першим коханням", і він сильно переживає через те, що не може приділяти їй більше уваги.

Тепер, коли у актора з`явилося більше вільного часу, за словами друзів, він працює в студії над піснями.

Водночас, представник Паттінсона заявив, що актор не працює в студії у даний час. Однак він не став заперечувати можливість появи альбому в майбутньому, повідомив канал MTV.

Раніше Паттінсон вже записав два треки (Never Think і Let Me Sign), які увійшли в самий перший фільм серії Сутінки, випущений на екрани в 2008 році.

Крім саги Сутінки, Роберт Паттінсон також відомий за фільмами про Гаррі Поттера, стрічками Перехідний вік (2008), Відлуння минулого (2008), Пам`ятай мене (2010) та Води слонам (2011).

Найближчим часом Паттінсон планує знятися у фільмі Девіда Кроненберга Космополіс, заснованому на однойменному романі американського письменника Дона Делілло.

Нагадаємо, що в серпні 2011 року свої музичні альбоми випустили режисер Девід Лінч та актор Джефф Бріджес.

