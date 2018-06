3 жовтня в Києві стартує показ найкращих короткометражних фільмів

Із 3 листопада у столичному кінотеатрі Київ стартує прокат найкращих короткометражних фільмів з усього світу — Best of New Vision.

До програми увійшли 9 фільмів: Каруселі, Норвезьке таксі, Команда, Томмі, Оркестр, Блок Бі, Перевтілення, Останній потяг і Вірність.

Каруселі — мелодраматична комедія, Австрія-Німеччина, 7 хв. Вечір двох закоханих у луна-парку. Повороти в їхніх стосунках виявляються більш динамічними та непередбачуваними, ніж американські гірки.

Норвезьке таксі — комедія, Норвегія, 5 хв. На безлюдній дорозі біля схилів засніжених гір норвезьких молодому таксисту трапляється дивний і небезпечний клієнт...

Команда — чорна комедія, Фінляндія-Іспанія, 19 хв. Картина про сімейні взаємини починається як комедія, переходить у трилер і завершується драмою.

Томмі — психологічна комедія, Норвегія, 12 хв. Несподівана зустріч в горах двох малознайомих людей розкриває багато подробиць їхнього минулого. Фільм тримає в напрузі від першого до останнього кадру.

Оркестр — комедія, Фінляндія, 6 хв. Музична комедія без слів.

Блок Бі — мелодрама, Норвегія, 18 хв. Двоє жителів Блоку Бі страждають від самотності й нерішучості доти, поки життю одного з них не починає загрожувати небезпека...

Перевтілення — комедійний екшн, Норвегія-США, 14 хв. Непрофесійному актору дістається роль офіцера поліції. Емоційний режисер вимагає негайного проникнення в роль, але Пелле нічого не вдається доти, поки... він не стикається віч-на-віч із небезпечним злочинцем.

Останній поїзд — драма, Польща, 14 хв. Романтичний фільм-спогад про перше кохання.

Вірність — чорна комедія, Україна, 4 хв. Витончена картина про людські взаємини за участю талановитих акторів театру Дах Дмитра Ярошенка та Володимира Міненка.