Помер автор пісні "Мої роки - моє багатство"
10:07, 09 листопада 2011Культура
0 0
Георгію Мовсесяну було 67 років
У Москві на 67-ому році життя помер композитор Георгій Мовсесян.
Радянським слухачам він був відомий, як автор пісень: "Мої роки-моє багатство", "По аеродрому", "Береза" та інші, повідомляє Lenta.ru.
Георгій Мовсесян народився в 1945-ому році. Його батьки були акторами. Мовсесян у 1964-ому році закінчив музичне училище ім. Гнєсіних по класу акордеона. У 2001-ому році він отримав звання народного артиста Росії.
За попередніми даними, причиною смерті композитора став інфаркт.
Його буде поховано на Троєкуровському кладовищі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter