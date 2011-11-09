Помер автор пісні "Мої роки - моє багатство"

У Москві на 67-ому році життя помер композитор Георгій Мовсесян.

Радянським слухачам він був відомий, як автор пісень: "Мої роки-моє багатство", "По аеродрому", "Береза" та інші, повідомляє Lenta.ru.

Георгій Мовсесян народився в 1945-ому році. Його батьки були акторами. Мовсесян у 1964-ому році закінчив музичне училище ім. Гнєсіних по класу акордеона. У 2001-ому році він отримав звання народного артиста Росії.

За попередніми даними, причиною смерті композитора став інфаркт.

Його буде поховано на Троєкуровському кладовищі.