Скасування квоти на музичний продукт погіршить становище української мови

Скасування квоти на обов’язкову присутність вітчизняного музичного продукту у радіоефірі погіршить становище і так дискримінованої української мови.

Про це повідомив керівник проекту «Огляд становища української мови» Тарас Шамайда на прес-конференції у Києві.

У підтвердження сказаного експерт навів статистичні дані про стан української мови на сучасних телеканалах. Під час моніторингу прайм-тайму 8 найрентинговіших телеканалів у жовтні цього року, лише 22% ефірного часу займали програми та фільми українською мовою, 47% часу займали програми російською мовою і 31%-двомовні ( українсько-російські) програми.

Після моніторингу прайм-тайму 6 провідних радіостанцій виявилось, що відсоток звучання україномовних пісень становить лише близько 5% від загальної кількості, що лунали в ефірі, що дуже контрастує з кількістю російськомовних творів.

Фахівець зазначає, що ігнорування національної мови, дискримінує україномовних громадян.

«Дискримінація української мови може призвести до дезінтеграції української держави»,-наголосив Тарас Шамайда.

Нагадаємо, 3 листопада Верховна Рада скасувала квоти на обов’язкову присутність в радіопросторі не менше 50% музичних творів українських авторів і виконавців, а також зменшила з 50% до 25% квоту на національний аудіовізуальний продукт.

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