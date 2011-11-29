Парфьонов вчив киян говорити "на Україні"

Під час презентації своєї нової книги в Києві Леонід Парфьонов кілька разів запевнив аудиторію: російською правильно говорити "на Україні".

"Кажу це як носій мови", - сказав знаменитий журналіст. І додав, що для нього словосполучення "в Україну" викликає асоціації, ніби потрібно забиратися кудись глибоко, під землю, "як в шахту".

Через деякий час із залу прийшла записка з питанням, в якому також містилася фраза "на Україну".

"На Україну!" - радісно підкреслив Парфьонов, очевидно, відчуваючи задоволення від того, що урок не пройшов дарма.

Про російську мову, Помаранчеву революцію, шлях до Європи та багато іншого знаменитий тележурналіст говорив з українцями 28 листопада в київському Жовтневому палаці. Так проходила презентація нової книги Парфьонова "Намедни. Наша ера. 2001-2005".

У залі зібралися віддані шанувальники Леоніда Парфьонова, а ще молоді журналісти, які прийшли дізнатися у майстра секрети професійного успіху. Втім, останніми Парфьонов ділився без особливого бажання - як сам зізнався, вчитель з нього поганий.

Зате багато говорив про Європу (мовляв, у душі українці і росіяни - європейці, тому туди нам і дорога), роль журналістики в суспільстві і готовності цього суспільства змінюватися на краще.

Про книгу, звичайно, теж розповів. У ній зібрані найбільш значущі, на думку автора, події першої п`ятирічки 2000-х років. Якщо вірити маестро, паперовий варіант "Намедни" містить навіть більше інформації ніж його телевізійний попередник.

Новий том - вже п`ятий у циклі. У ньому теракти 11 вересня, "Норд Ост" і Беслан, справа Ходорковського і зоряний час Земфіри, поява соціальних мереж і блогів та багато інших важливих події.

В кінці презентації Леонід Парфьонов вийшов у фойє на автограф-сесію. Придбати книги "серіалу" теж можна було на місці: вартість одного тому - 400 гривень.

ТСН