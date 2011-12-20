41-річна Ірина Білик зізналася, чому досі непопулярна в Росії

Ірина Білик багато разів намагалася вийти на російський ринок, востаннє із дуетною піснею з Сергієм Звєрєвим, однак успіху добилася тільки цього року завдяки Філіпу Кіркорову.

"Треба було тоді, коли ми хотіли це зробити, дуже багато грошей вкласти в ротацію. Після того, як я втратила дуже багато за один місяць - те, що я заробила в Україні, я віддала за ротацію на радіо - я сказала "Вибачте, я не хотіла би, щоб мої пісні за гроші крутили", - зазначила Ірина в програмі "Світське життя".

За її словами, спроба пробитися за російський музичний ринок обійшлася їй в 50 тисяч доларів і сталося це 10 років тому.

"Це були дуже великі для мені гроші і я зрозуміла, що не хочу грати в цю гру. Коли талановиту людину треба рекламувати за гроші. Талановита людина повинна просто подобатися", - переконана Білик.

За "Золотий грамофон", який Кіркоров отримав за пісню Білик, співачка не витратила і копійки.

"Філіп, коли їде в машині, слухає мої пісні і йому вони дуже подобаються і він подумав - чому би не показати їх в Росії", - наголосила співачка.

ТСН