Визначені фіналісти від України на Євробачення-2012
До відбору потрапив 21 учасник
У Києві визначили фіналістів національного відбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2012.
У творчому змаганні за право представляти Україну на престижному європейському конкурсі взяли участь 54 вокалісти й колективи, повідомили Корреспондент.net у прес-службі Першого національного.
Виступи конкурсантів оцінювали:
Влад Багінський — музичний продюсер НТКУ;
Володимир Козлов — програмний директор телеканалу RU Music;
Вікторія Романова — начальник управління закордонної співпраці НТКУ;
Іво Бобул — співак, народний артист України.
До фіналу відбору, який відбудеться 18 лютого, потрапив 21 учасник, включно з переможцями телевізійного проекту Шоу № 1 — гуртом Нереальні пацани, і тріумфатором онлайн-кастингу в телевізійній соціальній мережі SAY.TV.
Переможець буде обиратися змішаним голосуванням журі й телеглядачів у співвідношенні 50 на 50.
Список фіналістів має такий вигляд:
1. Рената Штіфель — Love in sunglight rays
2. Олексій Матіас — Програй мені війну
3. Гайтана — Be my guest
4. Едуард Романюта — I`ll never let go
5. Нереальні пацани
6. Шаніс — Dream
7. Василь Бондарчук — I don`t know why
8. Марієтта — Rainbow
9. Легкий флірт — Megamix
10. Рапіра — Get Over
11. Марта — Серце кається
12. Treeorange — New day
13. Марія Сазонова і Тихон Левченко — I close to you
14. Оля Полякова — Пелюстка
15. Олена Волошина — Let it out
16. Уляна Рудакова — Ти не один
17. Ігор Татаренко — You`re my life
18. Оксана Нестеренко — Mondo blu
19. Віталій Галай — I want to love
20. Михайло Грицкан — Я так шукав тебе
21. Андрій Богомолець
Тим часом у Баку (Азербайджан) відбулося жеребкування 37 учасників двох півфіналів Євробачення-2012. Згідно з його результатами, учасник від України виступить у другому півфіналі конкурсу 24 травня.
Нагадаємо, що конкурс Євробачення-2012 відбудеться в Баку 22-26 травня. Азербайджан отримав право на проведення Євробачення-2012 після того, як представники цієї країни — Нігяр Джамал і Ельдара Гасімова — виграли конкурс 2011 року, фінал якого тривав у ніч із 14 на 15 травня в Дюссельдорфі, Німеччина. Представниця України Міка Ньютон посіла тоді четверте місце.
Корреспондент.net