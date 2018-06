Визначені фіналісти від України на Євробачення-2012

У Києві визначили фіналістів національного відбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2012.

У творчому змаганні за право представляти Україну на престижному європейському конкурсі взяли участь 54 вокалісти й колективи, повідомили Корреспондент.net у прес-службі Першого національного.

Виступи конкурсантів оцінювали:

Влад Багінський — музичний продюсер НТКУ;

Володимир Козлов — програмний директор телеканалу RU Music;

Вікторія Романова — начальник управління закордонної співпраці НТКУ;

Іво Бобул — співак, народний артист України.

До фіналу відбору, який відбудеться 18 лютого, потрапив 21 учасник, включно з переможцями телевізійного проекту Шоу № 1 — гуртом Нереальні пацани, і тріумфатором онлайн-кастингу в телевізійній соціальній мережі SAY.TV.

Переможець буде обиратися змішаним голосуванням журі й телеглядачів у співвідношенні 50 на 50.

Список фіналістів має такий вигляд:

1. Рената Штіфель — Love in sunglight rays

2. Олексій Матіас — Програй мені війну

3. Гайтана — Be my guest

4. Едуард Романюта — I`ll never let go

5. Нереальні пацани

6. Шаніс — Dream

7. Василь Бондарчук — I don`t know why

8. Марієтта — Rainbow

9. Легкий флірт — Megamix

10. Рапіра — Get Over

11. Марта — Серце кається

12. Treeorange — New day

13. Марія Сазонова і Тихон Левченко — I close to you

14. Оля Полякова — Пелюстка

15. Олена Волошина — Let it out

16. Уляна Рудакова — Ти не один

17. Ігор Татаренко — You`re my life

18. Оксана Нестеренко — Mondo blu

19. Віталій Галай — I want to love

20. Михайло Грицкан — Я так шукав тебе

21. Андрій Богомолець

Тим часом у Баку (Азербайджан) відбулося жеребкування 37 учасників двох півфіналів Євробачення-2012. Згідно з його результатами, учасник від України виступить у другому півфіналі конкурсу 24 травня.

Нагадаємо, що конкурс Євробачення-2012 відбудеться в Баку 22-26 травня. Азербайджан отримав право на проведення Євробачення-2012 після того, як представники цієї країни — Нігяр Джамал і Ельдара Гасімова — виграли конкурс 2011 року, фінал якого тривав у ніч із 14 на 15 травня в Дюссельдорфі, Німеччина. Представниця України Міка Ньютон посіла тоді четверте місце.

Корреспондент.net