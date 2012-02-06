"Парк Київська Русь" закликає підтримати благодійну акцію зі збору коштів для «Охматдиту»

У Києві 8-14 лютого відбудеться благодійна соціальна акція “Серце країни”.

Проект приурочений до Дня Святого Валентина і спрямований на збір коштів для придбання апарату штучного вентилювання легенів для недоношених немовля у лікарні “Охматдит”, повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН представник організаторів проекту Юлія МАЦАЄНКО.

Організаторами проекту виступили ВМГО «Молоді регіони», освітня організація «Upgrade». Акція проводиться за підтримки Фонду Віктора Пінчука.

За її словами, акція проходитиме у столичному ТРЦ «Dream Town». На третьому поверсі буде встановлено велике, 320-літрове “Серце” (3,5 х 3,5 х 1 м), яке протягом семи днів усі бажаючі зможуть наповнювати “концентратом любові”, купивши спеціальну пробірку з цією рідиною.

“За це вони отримають, якщо це буде традиційна сума - 30 грн., 60 грн., - сувенір від молодих українських дизайнерів, виготовлений завдяки одному з наших партнерів у Китаї. Також акцію можна підтримати он-лайн, зайшовши на сайт або купивши пробірки, або просто внісши будь-яку суму коштів ”, - повідомила Ю.МАЦАЄНКО.

Також вона зазначила, що 8 лютого у «Dream Town» на відкриття заходу прийдуть політики, громадські діячі та зірки української естради. Для відвідувачів заходу буде організовано спілкування з ними та автограф-сесії.

Кожного дня у рамках акції проводитмуться концерти молодих гуртів і зірок, так само з автограф-сесіями, а 14 лютого передбачено офіційне закриття і спільна з “Dream Town” програма святкових заходів.

У ході проведення акції планується зібрати не менше 40 тис. доларів, які необхідні для придбання апарату штучного вентилювання легенів.

Як повідомила представник “Охматдиту” Олена БАКАЄВА, близько 80% новонароджених, які лікуються у цій лікарні, з’явилися на світ недоношеними.

“Наша лікарня рятує дітей вагою менше 1,5 кг, що потребують довготривалого лікування. Через постійну експлуатацію апарати штучного вентилювання легенів зношуються і потребують заміни. Ми завжди раді подібним акціям, які допомагають нашій діяльності і майбутньому наших дітей”, - сказала вона.

Представник “Молодих регіонів”, народний депутат Максим ЛУЦЬКИЙ повідомив, що з “Охматдитом” організація працює вже давно, проводились різноманітні заходи, починаючи із забору крові та придбання різних лікарських препаратів, необхідних центру.

“Після консультацій з керівництвом “Охматдиту” про те, що зараз є найнеобхіднішим, виявилось, що це апарат штучного вентилювання легенів для дітей... Я хочу подякувати всім, хто долучився до цієї благодійної акції, і ми робитимемо все, щоб вона пройшла успішно. Впевнений на всі 100%, що необхідну суму коштів ми зберемо для купівлі апарату. Якщо не вдасться зібрати під час акції, то в нас є достатня кількість партнерів та друзів, які допоможуть в оперативні терміни вирішити питання дофінансування даного проекту, і найближчим часом «Охматдит» отримає обладнання”, - запевнив М.ЛУЦЬКИЙ.

Представник генерального спонсора акції - компанії «Smart building» Андрій ЛИСАК закликав усіх долучитись до участі в акції та сприяти кращому майбутньому новонароджених.

Арт-директор «Парку Київська Русь» - компанії-партнера проекту Наталія ПЕТРОВА зазначила, що це не перша й не остання акція на підтримку організаторів.

“Одним із головних завдань, яке ставить перед собою «Парк Київська Русь», є виховання здорового, висококультурного покоління. Ми з радістю долучились до акції “Серце країни”. У наш час дуже важливо об’єднуватись та допомагати тим, хто цього потребує. Любов і турботу треба проявляти в діях”, - наголосила Н.ПЕТРОВА.