Сьогодні “Телетріумф” нагородить своїх переможців

Сьогодні, 23 серпня, у Національному палаці “Україна” у Києві відбудеться церемонія нагородження премією у галузі вітчизняного телебачення „Телетріумф”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, премія заснована Нацрадою у 2000 році з метою підтримки і відзначення на державному рівні кращих творчих колективів та особистостей, які виробляють якісну телевізійну продукцію, генерують нові ідеї на телевізійному ринку України.

Нинішнього року до організації та проведення „Телетріумфу” долучились Індустріальний телевізійний комітет та “Новий канал”. Визначенню переможців у 18 номінаціях передувало голосування експертної колегії, до якої увійшли відомі фахівці телерадіосфери, телекритики, громадські діячі.