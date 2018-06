Родичі Вітні Х'юстон вважають, що її вбили транквілізатори

Родичі співачки Вітні Х`юстон вважають, що вона померла не від асфіксії, а від фатального поєднання транквілізатора "Ксанакс" та інших ліків. Підставою для такої думки є неофіційні результати розтину, які свідчать, що в легенях співачки хоч і була вода, але в невеликій кількості. Пам`яті Вітні Х`юстон: we will always love you Близькі повідомляють, що в поліції не розглядають варіант насильницької смерті артистки. Нагадаємо, Вітні Хьюстон померла в ніч на неділю в номері готелю Beverly Hilton у Беверлі-Хіллз, смерть констатували лікарі швидкої допомоги. Співачці було 48 років. Офіційної інформації про причини смерті поки немає. Проте поліція відкинула варіант насильницької смерті. Причиною смерті могла стати асфіксія - співачка захлинулася у ванній, після того, як заснула результаті вживання транквілізатора.

ТСН