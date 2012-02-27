У Полтаві встановлять пам`ятник Раїсі Кириченко

У Полтаві до кінця 2012 року планують встановити пам`ятник відомій українській співачці Раїсі Кириченко.

Як повідомив УНІАН заступник голови Полтавської облдержадміністрації - керівник апарату ОДА Валерій ПАРХОМЕНКО, на найближчій сесії депутати обласної ради виділять 600 тис. грн. на виготовлення пам`ятника. Всього ж на облаштування території і встановлення потрібно 1,5 млн. грн.

Частина коштів збирається як доброчинні внески з жителів і підприємств області.

Пам`ятник встановлять на території ТРК "Лтава".

*** Р.Кириченко народилася в 1943 році в селі Землянки (Глобинський район Полтавської області). 31 жовтня 2003 року указом Президента України їй було присвоєно звання Героя України. Р.Кириченко померла 9 лютого 2005 року. Похована в с. Корещина Глобинського району.