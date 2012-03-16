Іранський оскароносний фільм розгнівав студентів-мусульман у Каїрі

Фільм іранського кінорежисера Асгара Фархаді Розлучення Надера і Сімін, який завоював цього року Оскара і безліч престижних міжнародних нагород, у тому числі Золотий глобус, викликав протест єгипетських студентів-мусульман, і його зняли з прокату в найбільшому в Єгипті Каїрському університеті.

Планувалося, що картину покажуть на фармацевтичному факультеті університету, однак це викликало протест з боку студентів-сунітів. До цієї течії ісламу належить переважна більшість мусульман Єгипту. Вони звинуватили авторів фільму в пропаганді шиїзму (за чисельністю прихильників в світі другий після сунізму напрям в ісламі, до якого належать більшість іранців) і зажадали в адміністрації факультету заборонити показ. Студенти також заявили, що Іран підтримує режим сирійського лідера Башара Асада, а значить, іранські кінофільми не повинні показуватися в Єгипті, де перемогла революція, повідомляє в четвер арабська газета Аш-Шарк аль-Аусат.

Керівництво розглянуло звернення студентів і зняло картину з показу.

Тим часом, єгипетський творчий фронт, який об`єднує діячів мистецтва, різко розкритикував таку реакцію студентів на кінострічку і дії адміністрації Каїрського університету.

"Згадайте, що ваш голос було почуто завдяки боротьбі за демократичні свободи під час січневої революції. Це ганьба, що тепер ви самі пригнічуєте ці свободи!" - заявили представники Фронту.

Відомі в Єгипті кінорежисери, актори, письменники і поети звернулися до адміністрації Каїрського університету з проханням розібратися в тому, що трапилося, і більше не допускати ганебного "мракобісся" в стінах знаменитого Храму науки.

Істотне посилення останнім часом в Єгипті радикальних ісламських настроїв викликає занепокоєння у єгипетської християнської громади (близько 10% населення країни) і світської частини єгипетського суспільства. Тенденція до жорсткої регламентації життя єгиптян у суворій відповідності з релігійними нормами з`явилася після падіння режиму екс-президента Хосні Мубарака в ході народного повстання в 2011 році і перемоги ісламських партій, у тому числі консерваторів-салафітів, на парламентських виборах в Єгипті.

У єгипетському студентському середовищі настрої до радикальної ісламізації найбільш помітні. У середніх школах і ВНЗ Єгипту знову дозволили приходити на іспити в нікабах (вільний жіночий одяг в ісламі, що повністю приховує обличчя й фігуру). А шкільним викладачам, навпаки, заборонили носити обтислі джинси, золоті ланцюжки та браслети, а також жувати жуйку.

Нагадаємо, що картина Розлучення Надера і Сімін (Jodaeiye Nader az Simin) отримала Оскара в номінації Найкращий іноземний фільм. У даній номінації в 2012 році були також представлені: Бикоголовий (Rundskop, Бельгія), Примітка (Hearat Shulayim, Ізраїль), Пан Лазар (Monsieur Lazhar, Канада) і Вкриті (In Darkness, Польща).

Раніше повідомлялося про те, що іранська влада не видала дозвіл на проведення урочистої церемонії на честь режисера Асгара Фархаді і його фільму Розлучення Надера і Сімін: багатьом іранським консерваторам не сподобалися підняті у фільмі соціальні проблеми: нерівність між статями і бажання багатьох іранців виїхати за кордон.

РИА Новости