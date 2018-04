12 вересня о 23-00 на концертній площі «Arena entertainment» відбудеться єдиний концерт легенди італійської музики Zucchero.

Автор відомих хітів "Baila Morena", "Senza una donna", "Diamante", "Wonderful World", "Everytime You Go Away" і багато інших – Zucchero – 12 вересня дасть єдиний в Україні концерт.

Не пропустіть шанс побачити й почути легенду італійської музики. Зірка італійської естради Zucchero (справжнє ім`я Адельмо Форначіарі - Adelmo Fornaciari) відвідає Київ, щоб в черговий раз виконати шлягери в новому аранжуванні.

З перших хвилин своїх виступів Zucchero заряджає публіку своєю енергією.

За час свого творчого життя, Zucchero записав 16 альбомів, багато хто з них був проданий мільйонними тиражами. Його порівнюють з Джо Коккером і Крісом Рі.

6-го травня 2004-го року став справді історичним для прекрасного співака, музиканта й композитора. Цього дня багато великих Артистів піднялися на сцену Royal Albert Hall у Лондоні разом з Zucchero, щоб віддати дань пошани його видатному таланту!

Випущений в записі цей грандіозний концерт став одним з найрозкуповуваніших музичних DVD в історії. Рівним серед рівних Zucchero був визнаний укомпанії Лучано Паваротті, Андреа Бочеллі, Стінга, Еріка Клептона, Брайана Мея, Бі.Бі. Кінга, Шеріл Кроу і багато інших.

Музика Zucchero – це поєднання різних музичних стилів, різноманітність творчих амплуа артиста – від блюзу до танцювальної поп-музики та італійської балади з елементами сучасних звукових технологій.

Перший свій альбом "Zucchero" випустив англійською мовою, до його складу увійшли прекрасні пісні, які очолили хіт-паради й принесли небувалий успіх музикантові. Диск з`явився у продажу у всіх країнах Європи, Азії, у Південній Америці та Південній Африці. Пісні 16 альбомів Zucchero підійнялися на вершини хіт-парадів і стали міжнародними шлягерами - "Mama", "Diamante" (з Randy Crawford), "Wonderful World" (був записаний з Еріком Клептоном), "Everytime You Go Away", "Baila (Sexy Thing)".

Музикант співпрацював з Полом Янгом, Лучано Паваротті, Майлзом Девісом, Джо Кокером, Стінгом, Елтоном Джоном, Стіві Вандером та іншими – цей список провідних світових рок-зірок можна перераховувати до безкінечності.

Не пропустіть концерт італійського генія!

12 вересня о 23:00

Концертна площа «Arena entertainment»