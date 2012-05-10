Померла актриса і режисер Джемма Фірсова

Радянська і російська актриса і режисер-документаліст Джемма Фірсова померла під вівторок на 77-му році життя, повідомили в Союзі кінематографістів РФ.

Де і коли буде похована Фірсова, стане ясно не раніше, ніж в четвер.

Джемма Сергіївна Фірсова народилася 27 грудня 1935 року в Самарканді. Навчалася на режисерському факультеті ВДІКу в майстернях С.А. Герасимова і М.І. Ромма.

Знімалася у фільмах Ходіння по муках, Червоні вітрила, Це солодке слово - свобода і Пані Марія. Як режисер випустила фільми Поїзд у революцію, Пам`ять назавжди, Битва за Кавказ, Попередження про небезпеку, Замах на майбутнє, Государ-імператор Микола Другий.

Фірсова також зробила фільм про свого чоловіка, оператора Владислава Мікоша. Крім того, вона писала статті про екологію, мистецтві і музиці, які одержували премії Золоте перо і нагороду журналу Огоньок. Фірсова була лауреатом Ленінської і Державної премій СРСР.

Корреспондент