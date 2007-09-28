У Полтаві встановлять монумент Наталці-Полтавці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час торжеств з нагоди 55-річчя з дня відкриття літературно-меморіального музею Івана Котляревського заявив мер міста Андрій МАТКОВСЬКИЙ.

Зокрема, за його словами, колектив музею популяризує творчість і життєвий шлях видатного полтавчанина. Щороку близько 40 тисяч відвідувачів знайомляться з експозицією музейного комплексу, для них проводитися близько 1700 екскурсій, відзначив А.МАТКОВСЬКИЙ.

При цьому мер Полтави запропонував спорудити в Полтаві пам`ятник героїні однойменного твору І.Котляревського – Наталці-Полтавці, яка є символом обласного центру.

«Незабаром відповідне рішення розглянуть депутати міської ради», - сказав А.МАТКОВСЬКИЙ.