Влада Києва хоче засадити Хрещатик каштанами по 3 тисячі за штуку

Висадження каштанів «Бріотті» у центрі Києва відкладається через проблеми, що виникли у процесі підбору саджанців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили учасники розширеної колегії КМДА, присвяченої результатам осіннього місячника з благоустрою та озеленення столиці.

«Виконання робіт з капітального ремонту та озеленення по вулиці Хрещатик з вини директора КП УЗН Шевченківського району Олександра Цимбалюка завалено, і є загроза невиконання завдань, поставлених КМДА, з висадки червоних каштанів «Бріотті», - повідомив перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак.

Своєю чергою, голова Шевченківської РДА Сергій Зімін зауважив, що 6 листопада відбувся тендер із закупівлі саджанців зазначених дерев, і 26 листопада має бути підписана відповідна угода. За його словами, знайшли 250 каштанів в Нідерландах та ще 50 - в Бельгії. Загалом місту необхідно 297 таких саджанців. С.Зімін запевнив голову КМДА Олександра Попова, що дерева будуть висаджені на Хрещатику до 30 грудня.

Разом з тим в інтерв’ю журналістам О.Мазурчак зазначив, що результати тендеру із закупівлі каштанів «Бріотті» можуть бути скасовані, й озеленення Хрещатика взагалі відкладуть на весну.

«Дійсно, є непроста ситуація з цими «Бріотті». Тому що в нас проблема – треба, щоб це були каштани одного сорту, одного виду, одного віку, щоб їх можна було разом висадити. Виявилося, що ті фірми, які брати участь в тендері, не можуть представити необхідні 290 каштанів одного віку, одного виду, а починають збирати з різних фірм різні каштани», - пояснив О.Мазурчак.

Він зауважив, що за таких умов може скластися ситуація, коли одне дерево більше, інше – менше, одне розвивається краще, інше – гірше, одне більш теплолюбне, інше – менш теплолюбне.

«Тому в нас є сумніви щодо визнання цих переможців тендера. В такому випадку тендер може бути взагалі відмінений і визнаний недійсним, якщо ці переможці не покажуть і не підтвердять конкретно дані дерева. Це буде до кінця цього тижня: або ми побачимо, що ці дерева є і вони відповідають кондиції, і ми розуміємо, що нічого їм не зашкодить при посадці, або ми скажемо, що відміняємо даний тендер. Ми його проведемо і посадку зробимо весною», - наголосив перший заступник голови КМДА.

За його інформацією, один саджанець «Бріотті» коштуватиме близько 3 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, у червні ц. р. перед Євро-2012 на Хрещатику - від Бессарабської до Європейської площі – було зрубано мінімум 94 дерева. Значна частина зрубаних дерев - молоді липи віком до 7 років. На місці зрубаних дерев висадили клумби з чорнобривцями.

У квітні 2007 р. на Хрещатику комунальні служби висадили 35 саджанців липи сорту «Лорберг», куплених у Німеччині. При цьому, за повідомленнями ЗМІ, вартість кожного саджанця досягала 650 євро, тоді як звичайна українська серцелиста липа у вітчизняних розплідниках коштує близько 40-50 грн за штуку. Щоб звільнити місце для німецьких лип, на центральній вулиці української столиці були вирубані каштани. Міська влада мотивувала таке рішення тим, що липи стійкіші до хвороб і шкідників.

22 серпня ц.р. гендиректор «Київзеленбуду» Михайло Царенко повідомив, що замість сухих лип на Хрещатику висадять каштани. «Фахівці замінять сухостійні дерева на каштани м`ясочервоні «Бріотті», які не пошкоджуються каштановою мінуючою міллю. Вже сьогодні були розпочаті роботи зі знесення сухостійних лип», – зазначив М.Царенко.

За його словами, питання про заміну лип на каштани було підтримано на засіданні комісії з напрацювання пропозицій з покращання стану зелених насаджень на Хрещатику.

М.Царенко заявив, що вартість саджанця каштану «Бріотті», які висадять на столичному Хрещатику, сягає 6,5 тис. грн.