Працівники Музею історії Києва вимагають власного місця під експозиції

вимагають від столичної влади пришвидшити вирішення питання щодо будівництва приміщення під експозиції музею.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявила завідуюча відділу музею Ольга ДРУГ.

Вона нагадала, що чотири роки тому музей був відселений з Кловського палацу (на Печерську), оскільки це приміщення віддали Верховному Суду. При цьому, наголосила вона, весь цей час Музей історії міста Києва знаходиться в Українському домі і чекає, коли будуть виділені додаткові площі для розташування експонатів. О. ДРУГ наголосила, що двох поверхів в Українському домі замало для того, щоб розгорнути експозицію.

Вона нагадала, що Київська міська рада передала інвестору земельну ділянку по вулиці Інститутській, 3 у Печерському районі для будівництва Музею історії Києва у складі бізнес-центру. За її словами, за попередньою домовленістю, під приміщення музею буде виділено 10 тисяч квадратних метрів.

Водночас, наголосила О.ДРУГ, працівники музею досі не можуть налагодити контакти з інвестором і з’ясувати, чи відповідатиме будівництво приміщення нормам Закону “Про музеї та музейну справу”.

Крім того, за її словами, досі не з’ясовано, чи довго ще експонати музею перебуватимуть у сховищах. “Чим довше ці експонати будуть знаходитися у закритих ящиках, тим більше коштів знадобиться на їхню реставрацію”, - сказала О.ДРУГ.

Вона також наголосила, що знищення загрожує і колективу музею, оскільки директора цього закладу Тамару ХОМЕНКО намагаються звільнити.

У свою чергу завідувач відділу музею Віталій КОВАЛИНСЬКИЙ зазначив, що, згідно із законодавством, музей має знаходитися в окремому, пристосованому до цього приміщенні. За його словами, у новобудові планується виділити два поверхи для експозицій музею, однак постає проблема, чи виділятимуться приміщення під сховища. “Ми не знаємо, хто інвестор і хто будуватиме це приміщення”, - сказав В.КОВАЛИНСЬКИЙ.

При цьому завідувач сектору музею Ольга МЕЛЬНИК зауважила, що певний час представники інвестора будівництва приміщення, яким є ТОВ “Історія міста”, відмовлялися від будь-яких контактів з працівниками музею. Втім, наголосила вона, згодом все ж вдалося зв’язатися з директором цієї фірми Олексієм ЖАРКОМ і з’ясувати, що до проектних робіт вони не мають наміру залучати представників музею.

У свою чергу начальник Головного управління культури і мистецтв КМДА Світлана ЗОРІНА наголосила, що інвестор обов’язково повинен залучати музейних працівників до проектних робіт. За її словами, до проекту будівництва відповідного приміщення, який є на руках у працівників управління культури, уже сьогодні існує декілька суттєвих зауважень.

С.ЗОРІНА наголосила, що сприятиме тому, аби працівники музею могли внести до цього проекту і свої пропозиції. За її словами, це необхідно зробити у короткі терміни, оскільки цей проект за два тижні буде винесений на розгляд містобудівної ради.

“Те, що музей не має свого приміщення, це велика трагедія для всього Києва”, - сказала вона. Стосовно питання звільнення директора музею історії Києва, за словами С.ЗОРІНОЇ, контракт, за яким працювала Т.ХОМЕНКО, закінчився, і тому управління КМДА оголосить конкурс на заміщення вакантної посади.