У Києві презентують книгу Левона Хечояна «Ладанові Дерева»

Видавництво «Срібне слово» запрошує на презентацію книжки вірменського письменника Левона Хечояна «Ладанові дерева», яка відбудеться 14 березня в столичній книгарні Є (вул Лисенка 3).

Початок — о 18:30.

Левон Хечоян належить до нового покоління вірменських письменників і є ровесником українських вісімдесятників. Брав участь у військовому конфлікті в Нагірному Карабасі. Тема війни, суворого щоденного життя гірських глибинок, трагічні сторінки вірменської історії є центральними у творчості письменника.

«Ладанові дерева» – вибрані твори письменника, яким властива сконденсована напруга, лаконічність вислову та опис людини, яка знаходиться в межових ситуаціях. Вся глибина парадоксу людини сконцентрована у скупих прицільних словах: як пройти всі кола земного пекла і залишитись чистим. Хечоянові герої — люди, які опинилися на темному боці історії.

Переклад з вірменської – Анушаван Месропян.

