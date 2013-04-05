У Києві пройде виставка, присвячена 100-річчю «Чорного квадрата» Малевича

8 квітня, в арт-центрі «Я Галерея», в рамках 10-ій ювілейній «Французької весни» стартує виставка Memoria, присвячена 100-річчю «Чорного квадрата» Казимира Малевича, який народився і деякий час жив у Києві.

Виставка Memoria стане результатом двотижневої роботи трьох сильних молодих художників – Олега Грищенка (Україна), Емманюель Кастеллан (Франція) і Кирила Уколова (Франція), які були відібрані культурним центром міста Тулузи Espace Croix Baragnon для участі в програмі.

Основною темою робіт всіх трьох художників стала історія створення картини, її вплив на сучасність, а також на розвиток мистецтва і його сприйняття.

«Концепція моєї роботи дуже проста, – розповідає учасниця проекту Емманюель, – я працюю із зображенням та кольором. Зокрема, мене дуже надихнув колір, дизайн українських грошей, оригінальний орнамент, деталі архітектури. Малевич дуже цікаво висловлювався про колір. Він був дуже духовною людиною, тому колір для нього був не просто частиною реального світу, який ми бачимо. Це певний духовний світ».

Французький художник Кирило Уколов вибрав для проекту Memoria інший підхід – він створює основи, базиси, подіуми в серії, яка так і називатиметься «Бази». «Кирило приголомшливо володіє напрямком інсталяції і може дозволити собі працювати в будь-якій техніці, щоб розкрити ту чи іншу тему», – охарактеризував митця куратор проекту Павло Гудімов.

На думку комісара проекту Олександра Каменця, проект сприяє утвердженню культурної дипломатії між країнами. «Покладаючи великі надії на цей спільний проект, ми дивимося в майбутнє розвитку культурної дипломатії між Україною і Францією», – підсумував Олександр Каменець.

Виставка триватиме до 22 квітня.

Довідка УНІАН. Проект Memoria проходить під егідою посольства Франції в Україні, за підтримки культурного центру м. Тулузи Espace Croix Baragnon, арт-центру «Я Галерея», Фонду Олександра Каменця.

Memoria є першим етапом дворічної програми резиденцій Мemorandum, мета якої – посилити художній обмін між країнами. Формат резиденцій визнаний у всьому світі і активно використовується художніми академіями для обміну досвідом між художниками.