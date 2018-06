Scorpions виступлять на закритті фестивалю The Best City UA-2013

Віце-прем`єр-міністр України, голова оргкомітету фестивалю The Best City UA-2013 Олександр Вілкул у своєму відеозверненні, оголосив хедлайнерів і склад учасників фестивалю цього року.

Хедлайнером міжнародного музичного фестивалю The Best City UA-2013 став легендарний німецький рок-гурт Scorpions.

Оргкомітет фестивалю також оприлюднив імена двох артистів головної сцени, ними стали італійці Lacuna Coil і німці Guano Apes.

На закритті The Best City UA-2013 легендарні Scorpions представлять свій ексклюзивний фестивальний сет Rock`N`Roll For Ever, який включає кращі пісні за сорокарічну історію гурту.

Цьогоріч на головній сцені The Best City UA-2013, що відбудеться з 12 по 14 липня в заміському парку «Новоселиця» біля Дніпропетровська виступлять 15 найпопулярніших артистів з України, Європи та Росії: Scorpions, Hurts, Mumiy Troll, Guano Apes, Enter Shikari, Lacuna Coil, «Ленінград», «Сплін», «Бі-2»,«Нічні Снайпери»,«Дельфін»,«ВВ», Kozak System, "ТНМК", «Мотор`Ролла», а також гурт, який стане переможцем з числа молодих виконавців, що претендують виступити на сцені New Live Stage.

До 15 травня оргкомітет фестивалю приймає заявки від молодих музикантів і артистів для виступу на сценах New Live Stage і Emotion Stage. Наразі зареєстровано більше чотирьохсот заявок від артистів з України, Білорусі, Росії та Грузії.

«Ми не збільшили вартість квитків в порівнянні з минулим роком. 399 грн - це ціна квитка на виступ артиста в одному з Палаців спорту. На нашому фестивалі за ці гроші глядачі отримують 24 години музики від світових зірок, молодих і талановитих рок-груп і діджеїв. А також на них чекатиме величезна кількість розваг, майстер-класів, спортивних ігор і тренінгів», - повідомила програмний директор фестивалю The Best City UA-2013 Оксана Дудко.