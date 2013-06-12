Mozilla розпочав кампанію проти стеження за інтернет-користувачами

Фонд Mozilla і низка інтернет-компаній і правозахисних організацій розпочали кампанію Stop Watching Us, спрямовану проти стеження влади за діями інтернет-користувачів. Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на блог Mozilla.

Учасники кампанії вимагають від американського Конгресу повного звіту про те, яким чином Агентство національної безпеки (АНБ) і ФБР моніторять інформацію інтернет-користувачів. У зверненні до законодавців йдеться про необхідність заборонити стеження за інтернет-користувачами, а також провести розслідування і покарати відповідальних за неї.

Крім фонду Mozilla кампанію підтримав Фонд електронних рубежів (Electronic Frontier Foundation, EFF), який займається захистом прав інтернет-користувачів, і ще понад 80 організацій. Серед них - ресурс Reddit, на який заходить понад 70 мільйонів користувачів щомісяця. Сам фонд Mozilla керує розробкою Firefox, одного з найпопулярніших браузерів у світі.

Запуск кампанії пов'язаний з розкриттям інформації про те, що АНБ моніторила інформацію про користувачів найбільших інтернет-компаній, включаючи Google, Yahoo!, Microsoft і Apple (Mozilla серед них не було). Дізнатися про це допоміг колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден, що видав ЗМІ презентацію програми PRISM щодо збору цих відомостей. З неї випливало, що розвідники отримували прямий доступ до листування користувачів, відомостей про їх місцезнаходження, завантажених ними файлів, мережевої активності і так далі.

Влада США визнали існування такої програми, але підкреслила, що вона використовувалася для забезпечення національної безпеки і тільки щодо іноземців, які не перебувають на території США. Було також заявлено, що PRISM діяла на легальних підставах і була схвалена, в тому числі і Конгресом. При цьому Едвард Сноуден, який розкрив свою особистість, підкреслював, що влада збирає відомості та про американських інтернет-користувачів.