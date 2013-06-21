Київські дресирувальники розповіли, як без насильства змусити левів слухатись

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Олексій і Вероніка Пінко, дресирувальники левів у Національному Цирку України, розповіли про умови сучасної ненасильницької дресури та утримання тварин.

«З часів Володимира Дурова (російський дресирувальник - ред.) циркові артисти зобов'язані використовувати безбольові, заохочувальні методи дресури», - каже Вероніка Пінко.

За словами дресирувальників, сьогодні тварин заохочують, а не б'ють.

«Наша робота проходить так: ми граємо з тваринами, вивчаємо їхні звички, дізнаємося, що леву подобається робити. Наприклад, стояти на задніх лапах, стрибати через обруч... А потім, заохочуючи тварин їжею і ласкавими словами, ми стимулюємо її виконувати подібні трюки і вдосконалюємо їх. Суть дресури - це дружба з твариною і пізнання її можливостей», - розповідає пані Вероніка.

Олексій Пинко каже, що перебуваючи з левами на одній сцені, було б просто дурістю вдаватися до насильства під час тренувань, бо ж під час виступу лев може все дресирувальникові згадати.

«На манежі цирку я танцюю в обнімку з левом, кладу свою голову йому в пащу. Ви уявляєте, яким потрібно бути самогубцею, щоб при цьому ображати, бити тварину! Лев же дуже добре все пам'ятає», - каже дресирувальник.

Що стосується утримання левів в умовах неволі, подружжя Пинко пояснюює: щоб виступати в цирку, тварина повинна народитися як мінімум в третьому поколінні в неволі.

«До нас потрапляють тільки ті тварини, які абсолютно не знайомі з дикою природою, і в савані не виживуть. Це як домашній кіт чи собака, які все життя живуть в квартирі, приносячи радість своїм господарям. Ми беремо левенят зовсім у юному віці, вони живуть в нашій кімнаті, сплять з нами в одному ліжку. Так вони з перших місяців життя звикають до нас і стають нашими друзями », - кажуть Пинко.

«Також зазначу, що наші леви живуть набагато довше, ніж дикі - 25 років проти 10-15. А на заслужену пенсію ми їх відправляємо в сафарі-парк «Тайган», в Криму. Там, на 40 гектарах живуть близько 60 левів в умовах, наближених до природних»- додає Олексій Пінко.

У Національному Цирку України заявляють, що вони категорично проти насильства над тваринами і працюють тільки з тими дрессировщикамі, які поважають своїх вихованців і використовують гуманні, заохочувальні методи дресури.

Олексій і Вероніка Пінко, дресирувальники левів у Національному Цирку України, розповіли про умови сучасної ненасильницької дресури та утримання тварин.

«З часів Володимира Дурова (російський дресирувальник - ред.) циркові артисти зобов'язані використовувати безбольові, заохочувальні методи дресури», - каже Вероніка Пінко.

За словами дресирувальників, сьогодні тварин заохочують, а не б'ють.

«Наша робота проходить так: ми граємо з тваринами, вивчаємо їхні звички, дізнаємося, що леву подобається робити. Наприклад, стояти на задніх лапах, стрибати через обруч... А потім, заохочуючи тварин їжею і ласкавими словами, ми стимулюємо їх виконувати подібні трюки і вдосконалюємо їх. Суть дресури - це дружба з твариною і пізнання її можливостей», - розповідає пані Вероніка.

Олексій Пінко каже, що перебуваючи з левами на одній сцені, було б просто дурістю вдаватися до насильства під час тренувань, бо під час виступу лев може дресирувальнику все згадати.

«На манежі цирку я танцюю в обнімку з левом, кладу свою голову йому в пащу. Ви уявляєте, яким потрібно бути самогубцею, щоб при цьому ображати, бити тварину! Лев же дуже добре все пам'ятає», - каже дресирувальник.

Що стосується утримання левів в умовах неволі, подружжя Пінко пояснюють: щоб виступати в цирку, тварина повинна народитися як мінімум в третьому поколінні в неволі.

«До нас потрапляють тільки ті тварини, які абсолютно не знайомі з дикою природою, і в савані не виживуть. Це як домашній кіт чи собака, які все життя живуть в квартирі, приносячи радість своїм господарям. Ми беремо левенят зовсім у юному віці, вони живуть в нашій кімнаті, сплять з нами в одному ліжку. Так вони з перших місяців життя звикають до нас і стають нашими друзями», - кажуть Пинко.

«Також зазначу, що наші леви живуть набагато довше, ніж дикі - 25 років проти 10-15. А на заслужену пенсію ми їх відправляємо в сафарі-парк «Тайган», в Криму. Там, на 40 гектарах живуть близько 60 левів в умовах, наближених до природних»- додає Олексій Пінко.

У Національному Цирку України заявляють, що вони категорично проти насильства над тваринами і працюють тільки з тими дресирувальниками, які поважають своїх вихованців і використовують гуманні, заохочувальні методи дресури.