У Бразилії співака застрелили прямо під час виступу

Бразильського музиканта і виконавця Даніела Пеллегріні, відомого як MC Daleste, застрелили прямо під час виступу в одному із залів міста Кампінас в штаті Сан-Паулу, повідомляє РІА Новости з посиланням на латиноамериканські ЗМІ.

Поліція вже почала розслідування трагедії і заявила, що велику допомогу у з'ясуванні обставин справи може надати відеозапис моменту вбивства, розміщений в інтернеті.

На записі видно, як MC Daleste звертається до публіки, і саме в цей момент лунає постріл, який коштував йому життя.

MC Daleste був виконавцем у стилі "фанк" і користувався великою популярністю серед місцевої молоді.