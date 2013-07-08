У Бразилії співака застрелили прямо під час виступу
08:20, 08 липня 2013Культура
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Відео вже виклали в інтернет
Бразильського музиканта і виконавця Даніела Пеллегріні, відомого як MC Daleste, застрелили прямо під час виступу в одному із залів міста Кампінас в штаті Сан-Паулу, повідомляє РІА Новости з посиланням на латиноамериканські ЗМІ.
Поліція вже почала розслідування трагедії і заявила, що велику допомогу у з'ясуванні обставин справи може надати відеозапис моменту вбивства, розміщений в інтернеті.
На записі видно, як MC Daleste звертається до публіки, і саме в цей момент лунає постріл, який коштував йому життя.
MC Daleste був виконавцем у стилі "фанк" і користувався великою популярністю серед місцевої молоді.
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