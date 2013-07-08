Найбільша квітка планети розцвіла у Бельгії

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"Трупна квітка", або Titan Arum (Amorphophallus titanum), яка є найбільшою квіткою планети, розцвіла в неділю в національному ботанічному саду Бельгії в місті Мейзе, повідомляє РІА Новости.

У висоту розквітла квітка досягає два метри 44 сантиметри, а її вага - порядку 50 кілограмів. Свою настільки відразливу назву рослина отримала завдяки своєму смороду, який порівнюють із чимось середнім між запахом, що йде від трупа і протухлої риби. Titan Arum, милуватися яким рекомендують виключно з носовою хусткою, має маточку жовтого кольору, висота якої може досягати від півтора до трьох метрів, і пурпурний віночок. Вага рослини-гіганта, яка квітне всього 72 години і один раз на 3-8 років, може досягати ста кілограмів.

Незважаючи на те, що рослина огидно пахне, деякі стверджують, що "трупна квітка" нібито є носієм найсильнішого заряду сексуальної енергії.

Titan Arum відкрили в 1878 році на індонезійському острові Суматра, жителі якого і дали йому таку невтішну назву. Запах квітки привертає жуків-мертвоїдів і м'ясних мух, які його запилюють. Виростити Titan Arum штучно змогли всього в декількох ботанічних садах світу.