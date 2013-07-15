Активісти і діячі культури під СБУ вимагатимуть пустити Юрія Барабаша в Україну

16 липня о 12:00 громадські активісти разом з діячами культури пікетуватимуть Службу Безпеки України, що розташована по вулиці Володимирська, 33 у Києві.

Про це повідомляє Gazeta.ua.

Причиною до пікету стала заборона з боку СБУ на в'їзд в Україну громадянину Російської Федерації 28-річному Юрія Барабашу.

Активіст "Чорного комітету" Богдан Тицький каже, що жодних проблем зі в'їздом раніше у Барабаша не було.

"Він є етнічним українцем, не порушував українських законів, хотів отримати українське громадянство, бо саме тут хотів реалізовувати свій творчий потенціал. Їздив у Москву до батьків і знову повертався додому в Київ. Тут у нього дівчина, робота, все майно та друзі", - зазначив Тицький.

Активісти громадських організацій на пікеті вимагатимуть дозволити Барабашу в'їзд в Україну.

"Ці події показують агонію режиму, який після народних бунтів у Врадіївці та під Святошинським РУВС у Києві боїться всіх проявів народного протесту. Тому зараз і активізується боротьба проти всіх опозиціонерів, - вважає Тицький. - Режим не пускає в країну людину, яка цю країну любить, хоче тут жити і має сміливість відкрито заявляти про свою громадянську позицію. Варто зазначити вибіркові і доволі дивні погляди на державну безпеку, якими керуються українські спецслужби. Для порівняння: з Володимира Жириновського відносно нещодавно було знято статус нев'їздного, попри його неодноразові відверто антиукраїнські виступи. Зрозуміло, що для СБУ значно небезпечнішими є люди, які насправді цю країну люблять".

За словами активістів "Чоркому" Барабаш проживає у Києві вже більше п'яти років, працює дизайнером та фотографом, неодноразово брав участь у акціях протесту, зокрема і проти режиму Януковича.