На Одеському кінофестивалі назвали найкращу українську короткометражку

На IV Одеському міжнародному кінофестивалі кращим короткометражним фільмом Української національної кінопремії визнано фільм «Дорога» Максима Ксенди.

Як передає кореспондент УНІАН, переможці отримали статуетку «Золотий Дюк» та одержали грошовий приз у розмірі 10 тис. грн.

Крім того, кращі фільми національної кінопремії визначило журі Міжнародної федерації кінопреси (FIPRESCI). Ними стали повнометражна стрічка Валентина Васяновича «Креденс» за «акцентування проблем сучасності з гумором» і короткометражка «Уроки української» Руслана Батицького.

Кращим проектом продюсерського пітчингу у рамках ОМКФ-2013 названо проект повнометражного дебюту каннського лауреата Марини Вроди «Степне», спеціальним дипломом журі пітчингу відзначено проект «Ворошиловград» Ярослава Лодигіна.

Як заявила під час нагородження перших переможців президент ОМКФ Вікторія Тігіпко, «український національний конкурс - це, мабуть, найбільша гордість нашого фестивалю. Цього року ми одержали близько 200 заявок від українських фільмів. Після цього ніхто не зможе сказати, що в Україні не знімають кіно. Українські таланти вчаться пробиватися, знаходити фінансування, утілювати свої задуми і виводити їх на фестивальну сцену. Щиро бажаю, щоб наступного року у нашого журі роботи стало більше. У нашого кіно - велике майбутнє. Мені приємно, що наш фестиваль допомагає його створювати».

Володарі головних нагород ОМКФ-2013 - Гран-прі за кращий фільм міжнародної конкурсної програми, призів за кращий фільм, кращу режисуру і кращу акторську роботу, а також «Золотого Дюка» за кращий український повнометражний фільм - будуть оголошені сьогодні увечері, на церемонії закриття кінофестивалю.