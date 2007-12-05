Україна завершує Рік української книжки з успіхами і новими проблемами

З одного боку україномовного чтива стало більше – вітчизняну книжку звільнили від ПДВ, з другого – книгарень, які вистояли у роки книготоргового затишшя, стало менше. Весь рік муніципальні книжкові магазини боролися за свої приміщення з великим бізнесом. Після показового виселення старовинної книгарні "Знання" на Хрещатику та боротьби за неї громадськості уряд пішов на орендні поступки саме для книжкових крамниць. Однак попри активний розвиток приватних, здебільшого закордонних, книжкових мереж в Україні, державних книгарень все одно мало. На початку незалежності їх було 4 тисячі, а нині – всього 500.

Великий бізнес дістався книжкової торгівлі. На тлі розвитку приватних книжкових мереж муніципальні книгарні – на межі закриття. Зі "Знанням" на Хрещатику – показова історія. Від виселення після закінчення оренди книгарню врятувала громадськість. Але впевненості у майбутньому нема: мораторій на приватизацію – лише на рік та й нова орендна плата теж може поставити хрест на торгівлі.

Світлана Вархолова, гендиректор магазину "Знання": "Зараз ми сплачуємо в середньому 30, а скільки буде зараз – може бути і 60 тисяч. Якщо буде 60 тисяч, ви ж розумієте, що книгарня не може сплачувати таку суму".

Книгарню "Ольвія" в Івано-Франківську ніхто не виселяв – її господарю вигідніше здавати приміщення банку. Поруч – найстаріший у місті "Букініст", там кажуть: держава мусить захищати книгарні довгостроковою орендою.

Ганна Зайцева, директор книгарні "Букініст": "Все ж таки українська книга звільнена від ПДВ, вона поступає в більшій кількості. Проблема може існувати тільки в одному, щоб не закривали книжкові магазини".

Цьогорічна норма оренди, яка змусила всі культурницькі інституції конкурувати з бізнесом, - ложка дьогтю у проведенні року книги. Після скандальних виселень митців уряд змилостивився.

Дмитро Табачник, віце-прем’єр-міністр України: "Кабінет міністрів при підготовці державного бюджету на 2008 рік вилучив норму, якою зобов’язував в бюджеті попереднього року здавати майно на конкурсних засадах, виняток зроблено саме для книгарень".

Однак на них зазіхають по-іншому. Увесь рік книжки підприємство "Запоріжкнига" зі складами і вісьмома магазинами судиться з людиною, яка заволоділа пакетом акцій.

Катерина Ковальова, голова правління "Запоріжкнига": "Мы постоянно находимся в ожидании силового захвата. Вы видите, что все наше помещение обнесено решетками ,везде металлические двери, у нас работает дополнительная охрана, на которую мы вынуждены тратить средства".

Замість вироблення єдиних правил книготоргівлі для усіх форм власності уряд планує відкрити нову книжкову мережу – саме у державних будівлях. Старі і далі виживають поодинці.

"Факти", ICTV