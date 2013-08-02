На Львівщині археологи виявили монастирську будівлю XVII-XVIII ст

На Львівщині археологи розкопали монастирську будівлю XVII-XVIII століть, повідомляє офіційний сайт Української греко-католицької церкви.

Як повідомив директор Інституту археології Львівського національного університету імені Івана Франка, доцент кафедри археології Михайло Филипчук, науковці пішли назустріч ігумену василіанського монастиря Благовіщення Пречистої Діви Марії (с. Підгірці, Бродівський р-н, Львівська обл.) о. Віктору Батогу й взялися досліджувати територію монастиря, який там знаходиться ще з кінця XI століття, з княжих часів, і легендарного міста Пліснеська.

Під землею є залишки багатьох господарських, житлових і культурних споруд. Цьогорічні розкопки, що їх проводять студенти першого - третього курсів Львівського університету та Загребського університету з Хорватії, дали гарні результати. Вдалося відкрити монастирську будівлю XVII-XVIII століть. Виявлено монастирські келії, печі, камін, знайдено багато унікальних кахлів, керамічного посуду, австрійських монет, побутових речей – завіс, засувок, клямок. Розкопки тривають.