Експерти вважають, що іноземні фільми мають в обов’язковому порядку дублюватись українською мовою

Більшість експертів вважає, що іноземні фільми мають в обов’язковому порядку дублюватись українською мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на пленарному засіданні Конституційного Суду України, який розпочав розгляд справи за конституційним поданням 60 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень ч. 2 ст. 14 Закону України «Про кінематографію».

Як повідомив суддя-доповідач Петро СТЕЦЮК, депутати просять офіційно розтлумачити статтю, в якій, з одного боку, йде мова про обов’язковість дублювання, озвучення, субтитрування українською мовою, а з другого - дозволяється дублювання, озвучення, субтитрування мовами національних меншин.

Автори подання вважають, що існує неоднозначність і невизначеність цих понять як у розумінні, так і в практичному застосуванні цієї норми закону.

П.СТЕЦЮК повідомив, що суд звернувся до провідних юридичних установ, а також установ, пов’язаних з кінематографією, і отримав однозначний висновок, що фільми мають обов’язково дублюватись українською мовою. Неоднозначна відповідь надійшла лише від Інституту Ярослава Мудрого.

У свою чергу один із авторів подання Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, виступаючи на пленарному засіданні КС, зауважив, що практичне застосування другої части ст. 14 закону України про кінематографію говорить про те, що це положення сприймається по-різному. Він зауважив, що свого часу Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою встановив квотування фільмів, які мають бути перекладені на ту чи іншу мову, що, на думку авторів подання, вирішувало дане питання. Водночас Київський апеляційний суд визнав цю постанову незаконною і скасував її.

Також Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ попросив суд роз’яснити, чи можна вважати рівними такі поняття, як дублювання, озвучення та субтитрування. Він послався на норми Конституції, які зобов’язують державу забезпечувати національно-культурні потреби громадян та сприяти розвитку культури та мистецтва.

Автори подання вважають, що фільм, який лише озвучений чи субтитрований, не можна називати повноцінним твором мистецтва.

Крім того, автори подання, за словами Ю.КЛЮЧКОВСЬКОГО, просять Конституційний Суд розтлумачити, чи можна вважати дотриманням закону те, що виробляється одна копія українською мовою, а розповсюдження йде іншою – здебільшого російською мовою.