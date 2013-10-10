У Чернівцях проведуть Дні Бруно Шульца

21-24 жовтня 2013 року в Чернівцях відбудеться чотириденне літературно-мистецьке дійство, присвячене одному з найвидатніших польських письменників ХХ століття Бруно Шульцу (1892-1942), який народився, провів усе життя і загинув у Дрогобичі.

У рамках Днів Шульца – лекції, презентації українських перекладів творів автора, документальний та художній фільми, театральний перформанс, відео-арт, спектакль за мотивами творчості письменника тощо.

Участь у Днях Бруно Шульца візьмуть польські та українські літературознавці, перекладачі, письменники, критики – Єжи Яжембський, Ґжеґож Юзефчук, Юрій Андрухович, Андрій Павлишин, Віра Меньок, Олександр Бойченко, Тарас Прохасько, Андрій Бондар, Андрій Любка, а також дрогобицький Театр «Альтер».

Програма:

21 жовтня 2013

18:00 Кав’ярня на розі (Університетська, 17)

Відкриття художньої виставки Олега Любківського

22 жовтня 2013

11:00 Чернівецький національний університет

Відкриття «Днів Бруно Шульца у Чернівцях»

Інавґураційні лекції:

Проф. Єжи Яжембський (Яґеллонський Університет, Краків), Сучасна рецепція Бруно Шульца у світі (перекладає Андрій Павлишин)

Андрій Павлишин, Ґенеза української рецепції Бруно Шульца

17:30 Будинок естетики та дозвілля (Шепетівська, 5)

Віра Меньок та Ґжеґож Юзефчук: презентація Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі

«Бруно Шульц, якого не знаємо»: фільм-репортаж TVP KULTURA про П’ятий Міжнародний Фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі

Юрій Андрухович: авторська презентація українського перекладу творів Бруно Шульца, модерує Олександр Бойченко

21:30 Сквер біля пам’ятника Францові Йосифу

«Камінь дрогобицької бруківки від Бруно Шульца»: театрально-перформативний проект Театру «Альтер» з Дрогобича

23 жовтня 2013

13:00 Целанівський центр (Кобилянської, 51)

Віра Меньок, Андрій Павлишин: авторські презентації українських перекладів «Книги листів» та «Літературно-критичних нарисів» Бруно Шульца

Тарас Прохасько, Андрій Бондар, Андрій Павлишин, Андрій Любка: дискусія «Навіщо нам Шульц?», модерує Олександр Бойченко

17:30 Палац Академічний (Шіллера, 11)

Андрій Юркевич: презентація Театру «Альтер» з Дрогобича

«Відлуння Вулиці Крокодилів»: відео-арт проект Ольги Чигрик (Дрогобич), заснований на оповіданнях, інспірованих «Вулицею Крокодилів» Бруно Шульца

Прелекція: Віра Меньок

«Півтора Міста»: документальний фільм на основі мистецького проекту Театру «Академія Руху» з Варшави та Театру «Альтер» з Дрогобича

Прелекція: Андрій Юркевич

«Юзеф&Кo»: спектакль Театру «Альтер» з Дрогобича (за мотивами Бруно Шульца)

24 жовтня 2013 року

18:00 Німецький Народний Дім (Кобилянської, 53)

Перегляд художнього фільму Войцєха Гаса «Санаторій під Клепсидрою» (демонструється із субтитрами українською мовою)

«Щоденник мого зубного болю або Моя зустріч з Бруно Шульцом або Муки бідолашного перекладача»: спектакль Театру «Альтер» з Дрогобича (за однойменним оповіданням Лоренцо Помпео – перекладача творів Бруно Шульца італійською мовою)