Викрадення інкасаторів в Угорщині: 'Ощадбанк' захищатиме інтереси у міжнародних інстанціях

Юристи банку вже працюють в Угорщині.

"Ощадбанк" захищатиме свої інтереси та інтереси своїх працівників, безпідставно затриманих в Угорщині, у всіх міжнародних інстанціях. Про це заявив голова правління банку Юрій Каціон.

"Головне, що наші співробітники знайдені. Але той факт, що з ними досі не було зв’язку ані в рідних, ані в українських дипломатів, ані в роботодавця – ганебний", - наголосив Каціон.

За його словами, юристи банку вже працюють в Угорщині. Представники менеджменту фінустанови вже у дорозі в Будапешт.

Він також зазначив, що риторика заяв угорської сторони, яка безпідставно ставить під сумнів джерело походження коштів державного банку, що перевозяться відповідно до міжнародних угод та мають всі необхідні документальні підтвердження, отримає окрему юридичну оцінку.

5 березня в Угорщині викрали сімох співробітників державного "Ощадбанку" разом з інкасаторськими машинами і цінностями. Співробітники фінустанови керували двома банківськими автомобілями, що курсували між Австрією та Україною, і перевозили готівку в рамках регулярних послуг між державними банками.

МЗС України вже надіслало офіційну ноту з вимогою негайного звільнення українських громадян. Також Україна звернеться до Європейського Союзу з проханням надати чітку кваліфікацію незаконних дій Угорщини, захоплення заручників і пограбування.

Угорська податкова та митна адміністрація (NAV) звинуватила взятих в заручники українців у відмиванні грошей та відкрила кримінальне провадження. Національний банк України направив до Будапешта делегацію через захоплення в Угорщині інкасаторських бригад "Ощадбанку".

У свою чергу Національна поліція України відкрила кримінальне провадження у зв’язку з викраденням семи працівників "Ощадбанку" в Угорщині.

