Угорщина не здійснила реальних кроків для співробітників 'Ощадбанку', - МЗС України

Також до них досі не допущено українських консулів.

Реальних кроків з боку угорської влади, незважаючи на заяви, щодо звільнення семи українських громадян не здійснено. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

"Станом на зараз, крім публічних заяв, реальних кроків щодо доступу консулів чи звільнення громадян України угорська сторона не здійснила. Продовжуємо вимагати їх негайного звільнення та доступу консулів. Посол України та наші консули перебувають безпосередньо там, де утримують українців, вимагаючи доступу, вже понад півтори години", - наголосив Тихий.

Викрадення українців в Угорщині: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вночі 6 березня в Угорщині викрали сімох співробітників державного банку "Ощадбанк", які керували двома банківськими автомобілями, що курсували між Австрією та Україною і перевозили готівку в рамках регулярних послуг між державними банками.

Міжнародний речник угорського уряду Золтан Ковач заявив про намір "вислати" затриманих українців з Угорщини. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вимагає від України негайної відповіді та пояснень щодо перевезення готівки через Угорщину. За його словами, в Угорщини "виникає законне питання, чи не йдеться тут про гроші української військової мафії".

Також ми писали, що Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення сімох працівників "Ощадбанку" та службового автомобіля в Угорщині. Поліцейські Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НПУ офіційними каналами звернулися до співробітників Європолу, податково-митної служби Угорщини та поліції з метою встановити всі обставини події.

