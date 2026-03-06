Нацбанк посилив гривню: офіційний курс долара і євро на 9 березня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,54 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 9 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,73 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,54 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 36 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,67/43,70 грн/дол., а єдина європейська валюта - 50,51/50,52 грн/євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 6 березня подешевшав на 20 копійок і становив 43,95 гривні за долар, а курс євро знизився також на 20 копійок і становив 51,15 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,35 гривні, а євро - за курсом 50,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

При цьому в обмінниках України середній курс долара становив 43,84 грн/дол., а продати долар можна було за курсом 43,60 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках становив 51,25 гривні за одиницю єдиної валюти, а курс продажу - 50,95 грн/євро.

