На Чернігівщині створюють музей живих голосів

У Ніжині створюють музей живих голосів історії і одночасно вітають з Новим роком усіх, хто колись жив у цьому старовинному місті.

У Ніжині на Чернігівщині з’явилася колекція голосів. Ніжинцям пропонують записати на диск спогади про місто й надіслати у "Музей живих голосів історії" – його створять наступного року. Голоси Марії Заньковецької, Марка Бернеса та Олександра Богомольця спробують знайти у фонотеках, інших – записати наживо.

Олена Єкименко, керівник проекту створення "Музею живих голосів": "Ми дуже чекаємо на голос нашої видатної землячки Еліни Бистрицької, хочемо почути голос доньки Сергія Павловича Корольова, тому що саме в Ніжині пройшли його дитячі роки, тут він побачив літак, який вплинув на його долю та подальшу професійну діяльність".

Для цього мешканці розіслали по всьому світу 10 тисяч новорічних листівок. Адресати – люди, які колись жили у містечку. Кожне вітання підписали п’ятьома мовами. На листівках – краєвиди Ніжина, історична частина якого майже не змінилася за останні 100 років. Тож згадати буде неважко навіть тим, хто давно покинув місто. Відправляють послання з місцевої поштової станції, вона – єдина в Україні, що збереглася з часів поштових трійок.

Ольга Пономар, завідувачка музею "Ніжинська поштова станція": "Ми чекаємо їхніх або спогадів, або телефонних дзвінків – як, що дало це місто для цих людей. Акт єднання всіх, що пов‘язані з містом. Така незвична новорічна акція".

Ніжинці вже отримали відповіді з 23 країн. Наразі городяни поспішають зібрати необхідні гроші на створення музею голосів. Від чиновників та іноземних спонсорів отримали 10 тисяч гривень. Гроші до місцевого бюджету планують повернути за рахунок туризму. Тут сподіваються: музей голосів привабить до старовинного міста ще більше гостей.

"Факти", ICTV