Led Zeppelin збираються у світовий тур

Гітарист Led Zeppelin Джиммі Пейдж заявив, що група готова відправитися у світовий тур.

Офіційна заява повинна прозвучати найближчим часом. Передбачається, що група дасть концерти в Європі та Північній Америці. Потім, залежно від попиту на квитки, можуть бути організовані виступи в Австралії та Південній Америці.

Тур почнеться не раніше вересня 2008 року, оскільки найближчим часом вокаліст Led Zeppelin Роберт Плант планує взяти участь у серії концертів разом із американським кантрі-виконавцем Елісон Краус. Зазначимо, що пісня цього дуету Gone Gone Gone (Done Move On) претендує на премію "Греммі" у номінації "Кращого спільного виконання з вокалом" у категорії "Поп-музика".

Як майданчики, на яких можуть виступити Led Zeppelin, розглядаються Millennium Stadium у Кардіффі (74000 місць) і Wembley Stadium (90000 місць). Аналітики передбачають, що доходи від концертів колективу відповідатимуть рівню доходів, одержаних від туру Bigger Bang групи Rolling Stones ("Роллінги" заробили більше 250 мільйонів фунтів).

Нагадаємо, що Led Zeppelin, які знову об`єдналися, дали концерт на O2 Arena в Лондоні 10 грудня 2007 року.

