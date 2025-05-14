Плани заборони імпорту російського газу стикаються з низкою перешкод.

Уперше за всю історію Європа зможе поповнити газові сховища, практично не використовуючи російський трубопровідний газ. Однак плани регіону щодо повної відмови від "блакитного палива" з РФ залишаються складним завданням.

Видання Reuters пише, що імпорт російського газу трубопроводами в ЄС різко скоротився після вторгнення в Україну в лютому 2022 року, але приблизно 19% газу в Європу, як і раніше, надходить із Росії у вигляді СПГ і трубопроводом TurkStream.

За даними Gas Infrastructure Europe, до 11 травня обсяг сховищ досяг 43%, відновившись після сезонного мінімуму в 35% наприкінці березня, хоча поточний рівень приблизно на третину нижчий, ніж в аналогічний період роком раніше. За поточних темпів закачування газу в сховища до кінця вересня їхній обсяг досягне 90%. За правилами ЄС, цей обсяг має бути заповнений до початку листопада.

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Ослаблення побоювань з приводу європейських запасів, а також зростання виробництва СПГ і ослаблення попиту в Азії призвели до різкого зниження базових європейських цін на газ TTF приблизно до 35 євро за мегават-годину з трирічного максимуму в 58 євро/МВт-год 10 лютого.

Відмова від російського газу - головні проблеми

Усередині блоку є затяті противники відмови від російського газу, йдеться про Словаччину та Угорщину. Їхній опір може ускладнити процес.

Крім того, президент США Дональд Трамп наполягає на укладенні мирної угоди між Росією та Україною, що може використати Москва в спробах відновити або, принаймні, зберегти деякі поставки газу в Європу.

Повне припинення поставок російського газу також може виявитися непростим завданням через те, наскільки концентрованим є ринок СПГ. За перші чотири місяці цього року Росія забезпечила близько 15% загального обсягу імпорту СПГ до Європи, ставши другим за величиною постачальником після США, на частку яких припало близько 55% поставок.

Таким чином, заборона на російський СПГ значно збільшить залежність Європи від поставок зі США, що може виявитися ризикованою авантюрою в разі ураганів і повеней на узбережжі Мексиканської затоки, де виробляється більша частина американського СПГ. ЄС, по суті, поміняє залежність від Росії на надмірну залежність від Вашингтона, коли США стали менш надійним партнером.

З іншого боку, заміщення значної частки російського імпорту СПГ може полегшити очікуване збільшення обсягів поставок за рахунок запуску проєктів у США та Катарі.

Крім того, очікуване зниження споживання газу в Європі у зв'язку зі швидким зростанням відновлюваних джерел енергії та скороченням енергоємних галузей промисловості може зробити відмову від російського газу менш болючою.

Постачання російського газу в ЄС - останні новини

Євросоюз має намір остаточно відмовитися від імпорту російського газу до кінця 2027 року. На першому етапі планується заборона імпорту газу за спотовими контрактами, а на другому - відмова від закупівлі російського СПГ.

У зв'язку з цим блок шукає шлях розірвання чинних контрактів без сплати штрафів.

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