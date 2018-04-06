Наполегливий "мрець" або нащадок Дракули: румун вдруге звернувся до суду із наміром довести, що він живий

Костянтин Реліу поїхав працювати до Туреччини у 1992 році і втратив зв'язок зі своєю румунською родиною. Тривалий час не отримуючи новин від чоловіка, його дружині вдалося отримати свідоцтво про смерть.

Румун, який не зміг переконати суд у тому, що він живий, ініціював новий позов про скасування його свідоцтва про смерть.

Про це повідомляє Associated Press.

Костянтин Реліу поїхав працювати до Туреччини у 1992 році і втратив зв'язок зі своєю румунською родиною. Тривалий час не отримуючи новин від чоловіка, його дружині вдалося отримати свідоцтво про смерть. Реліу заявив, що його дружина просила оголосити про його смерть, щоб мати можливість жити з іншим чоловіком в Італії.

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В середині березня Костянтин Реліу програв справу в суді міста Васлуй, вимагаючи визнати, що він живий. За рішенням суду, він звернувся зі скаргою занадто пізно з процесуальної точки зору.

Реліу заявив у п'ятницю, що подав позов про скасування свідоцтва про смерть. У коментарі агентству він повідомив, що після того, як його справа стала публічною, адвокат запропонував йому допомогти безкоштовно, оскільки у нього немає грошей.