На сувенірній продукції до королівського весілля принца Гаррі переплутали з популярним співаком
13:59, 11 квітня 2018Курйози
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Замість принца сувенірну тарілку прикрасило фото Еда Ширана.
Замість пинца Гаррі на сувенірах до королівського весілля зобразили Еда Ширана / фото twitter.com/DarrenMcGrady
На сувенірній продукції з нагоди весілля принца Гаррі і Меган Маркл, зображення спадкоємця британської корони замінили на фото популярного співака Еда Ширана.
Фото сувенірної тарілки опублікував на своїй сторінці королівський шеф-кухар Дарен Макгреді.
"Обожнюю всі сувеніри до весілля принца Гаррі і Меган Маркл. Однак, думаю, деяким компаніям варто трохи ретельніше готуватися", - написав Макгреді.
Loving all the #PrinceHarry and #MeghanMarkle#RoyalWedding2018 memorabilia. Just think some companies should do a little more research first 😂😂😂 pic.twitter.com/jgF2buhfY5— The Royal Chef (@DarrenMcGrady) April 9, 2018
Як повідомляв УНІАН, принц Гаррі і Меган Маркл відмовилися від весільних подарунків. Замість цього пара попросила гостей перевести гроші на благодійність.
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