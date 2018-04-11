На сувенірній продукції до королівського весілля принца Гаррі переплутали з популярним співаком

13:59, 11 квітня 2018
Курйози
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Замість пинца Гаррі на сувенірах до королівської весілля зобразили Еда Ширана / фото twitter.com/DarrenMcGrady

Фото сувенірної тарілки опублікував на своїй сторінці королівський шеф-кухар Дарен Макгреді.

"Обожнюю всі сувеніри до весілля принца Гаррі і Меган Маркл. Однак, думаю, деяким компаніям варто трохи ретельніше готуватися", - написав Макгреді.

Як повідомляв УНІАН, принц Гаррі і Меган Маркл відмовилися від весільних подарунків. Замість цього пара попросила гостей перевести гроші на благодійність.

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Теги: #принц Гаррі та Меган Маркл#весілля принца Гаррі