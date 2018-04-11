На сувенірній продукції до королівського весілля принца Гаррі переплутали з популярним співаком

Замість принца сувенірну тарілку прикрасило фото Еда Ширана.

На сувенірній продукції з нагоди весілля принца Гаррі і Меган Маркл, зображення спадкоємця британської корони замінили на фото популярного співака Еда Ширана.

Фото сувенірної тарілки опублікував на своїй сторінці королівський шеф-кухар Дарен Макгреді.

"Обожнюю всі сувеніри до весілля принца Гаррі і Меган Маркл. Однак, думаю, деяким компаніям варто трохи ретельніше готуватися", - написав Макгреді.

Loving all the #PrinceHarry and #MeghanMarkle#RoyalWedding2018 memorabilia. Just think some companies should do a little more research first 😂😂😂 pic.twitter.com/jgF2buhfY5 — The Royal Chef (@DarrenMcGrady) April 9, 2018

Як повідомляв УНІАН, принц Гаррі і Меган Маркл відмовилися від весільних подарунків. Замість цього пара попросила гостей перевести гроші на благодійність.