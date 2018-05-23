Британець злегка захопився наркотиками і вирішив прийняти картопляну ванну в жіночій білизні

Поліція виявила чоловіка з ліфчиком на грудях у ванні, заповненій картоплею.

У Великобританії засудили чоловіка в ліфчику, який п'ять днів вживав наркотики, насипавши в ванну картоплю.

Про це повідомляє видання Daily Mirror.

Співробітники готелю у місті Істлі, графство Гемпшир, де зупинився 30-річний Джеймс Джонсон, відчули з його номера запах конопель і викликали поліцію. Вони стверджували, що бачили жителя із мішком картоплі і в жіночому одязі.

Коли поліція увійшла в номер, Джонсон з ліфчиком на грудях сидів у ванні, заповненій картоплею. При обшуку у нього знайшли запас різних заборонених речовин, у тому числі екстазі і психоделік 2CB. У будинку, де жив чоловік, також зберігалися наркотики.

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Як з'ясувалося, Джонсон приїхав в рідне місто з парою друзів. Вони планували провести в Істлі один вечір, але захопилися і п'ять днів вживали наркотики. «Тоді здавалося, що це саме те, що потрібно було робити», — пояснив чоловік на суді.

За словами Джонсона, він заздалегідь купив наркотики в даркнеті, витративши на них 750 фунтів стерлінгів. Суд засудив його до громадських робіт на термін 18 місяців і зобов'язав пройти дев'ятимісячний курс лікування від наркотичної залежності. Доля його друзів не уточнюється.