У Києві змінили рух метро після атаки: які станції працюють і де додали автобуси

Через пошкодження інфраструктури на Південному мосту поїзди "зеленої" гілки метро курсують лише на двох ділянках.

У Києві через пошкодження інфраструктури метрополітену на Південному мосту тимчасово обмежили рух поїздів на "зеленій" лінії. Для перевезення пасажирів також збільшують кількість автобусів на маршрутах № 22 та № 91.

Після нічного масованого обстрілу столиці поїзди Сирецько-Печерської лінії тимчасово курсують на двох ділянках: між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Осокорки" – "Червоний хутір".

Як повідомили в Київському метрополітені, на Південному мосту є пошкодження, зокрема частини інфраструктури підземки.

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Рух поїздів забезпечуватимуть наявним рухомим складом, який залишився на ніч у тунелях. Через це інтервали між поїздами можуть збільшитися. Про відновлення звичайного режиму роботи метрополітену повідомлять додатково.

Через тимчасові зміни в роботі "зеленої" лінії метро в Києві посилюють автобусні маршрути № 22 та № 91, повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Зміни передбачають:

- Маршрут № 22: кількість автобусів збільшать із 10 до 12. Із них п’ять курсуватимуть за скороченим маршрутом – від вулиці Тростянецької до станції метро "Либідська".

- Маршрут № 91: кількість автобусів збільшать із трьох до п’яти.

Такі заходи мають допомогти зменшити навантаження на наземний транспорт під час тимчасових обмежень у роботі метро.

Пасажирам радять враховувати зміни під час планування поїздок і стежити за повідомленнями про відновлення руху.

Атака на Київ - що відомо

Нагадаємо, вночі масовано вдарила по столиці. Внаслідок обстрілу постраждало щонайменше 15 людей, серед них – двоє 15-річних дітей. Вісім поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Пошкоджено частину інфраструктури метрополітену на Південному мосту. Через ворожу атаку рух транспорту Південним мостом обмежили в напрямку з правого берега на лівий.

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