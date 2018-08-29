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"Кровосіся" Азаров влаштувався "експертом" з української мови на росТБ (відео)

14:57, 29 серпня 2018
Курйози
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Так, Азарова запросили коментувати мовну реформу. Сюжет, який вийшов на пропагандистському каналі "Росія 24", розповідає глядачам про так звану популярність кирилиці в Європі. І нерозумних українців, які вирішили запровадити на державному рівні нові мовні правила.

Московські пропагандисти вкрали шматки сюжетів ТСН без жодного посилання. І додали до них коментар Миколи Яновича: "Потрібно ще більше відділитися у вимові, правописі...".

Тож журналісти вирішили згадати, як українською розмовляв сам "пан експерт". Унікальну мову Миколи Азарова українці й досі називають "азіровка".

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Теги: #Росія#Азаров#українська мова