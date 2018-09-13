Насіров повторив "подвиг" Царьова: оконфузився з відповіддю на питання про Другу світову війну (відео)
09:42, 13 вересня 2018Курйози
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Насіров заявив, що Друга світова війна почалася в 1941 році.
Насіров не знає, коли почалася Друга світова війна
Екс-глава Держфіскальної служби Роман Насіров не знає, коли почалася Друга світова війна.
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Це питання їй поставив один з телеглядачів програми Романа Скрипіна. На що Насіров відповів, що в 1941 році. Запис опублікований у YouTube-каналі Skrypin.ua.
Нагадаємо, що таке ж питання Скрипін у 2014 році поставив екс-регіоналу, соратнику президента-втікача Віктора Януковича Олегу Царьову, той теж неправильно відповів.
Зазначимо, що Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року.
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