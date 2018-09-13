Насіров повторив "подвиг" Царьова: оконфузився з відповіддю на питання про Другу світову війну (відео)

Насіров заявив, що Друга світова війна почалася в 1941 році.

Екс-глава Держфіскальної служби Роман Насіров не знає, коли почалася Друга світова війна.

Читайте такожАдвокат заявив, що Насірова хочуть "розіп'яти" як Ісуса

Це питання їй поставив один з телеглядачів програми Романа Скрипіна. На що Насіров відповів, що в 1941 році. Запис опублікований у YouTube-каналі Skrypin.ua.

Нагадаємо, що таке ж питання Скрипін у 2014 році поставив екс-регіоналу, соратнику президента-втікача Віктора Януковича Олегу Царьову, той теж неправильно відповів.

Зазначимо, що Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року.